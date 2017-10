Renzi a Pietrarsa: "Bisogna ridurre le tasse a chi crea lavoro"

La conferenza programmatica del Partito democratico si è conclusa con una foto del tramonto di Napoli. I colori accesi del tramonto dei giorni scorsi hanno ispirato il segretario del Pd, Matteo Renzi che ha utilizzato questa immagine per iniziare la sua relazione finale. L'ex presidente del Consiglio ha mostrato una foto del tramonto rosso fuoco sul golfo di Napoli per dare inizio al suo discorso al museo di Pietrarsa.

«Grazie Napoli, perché il tramonto che ci hai regalato ieri è un richiamo alla bellezza di questo Paese». Così ha cominciato il proprio discorso il leader dei dem, omaggiando Napoli e il suo golfo prima di scendere nel dettaglio del dibattito politico di queste ore, a pochi mesi dalle elezioni politiche della primavera 2018.

LAVORO

"Dobbiamo avere due parole chiave: uno, dobbiamo ridurre ancora le tasse e dire che il Jobs act ha funzionato anche grazie agli incentivi. La soluzione è dire: metti i soldi in tasca, ti tasso. Crei i posti di lavoro, ecco i bonus. Dobbiamo ridurre le tasse a chi crea posti di lavoro". Ha affermato l'ex premier.

EUROPA

"Chiedere Europa diversa non è populismo. Vogliamo più Europa, ma non l'Europa della tecnocrazia e della burocrazia soltanto. C'e' una frizione e una tensione costante in Europa".

"SCAMPIA E BAGNOLI DUE MIE GRANDI VITTORIE"- VIDEO

FAKE NEWS

"Ci sono milioni trolls e non vanno sottovalutati. Ci sono 57 siti che diffondono fake news e siccome siamo in campagna elettorale non vanno sottovalutati", ha concluso il segretario Pd.