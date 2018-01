Elezioni Politiche 2018, l'annuncio di Renzi: "Mi candiderò in Campania"

Matteo Renzi sarà candidato in Campania nel proporzionale alle prossime Elezioni Politiche. Ad annunciarlo è stato proprio il segretario del Partito Democratico nel corso della trasmissione "Otto e mezzo" in onda su La7.

"Mi candiderò nel collegio a Firenze e nel proporzionale in Campania e Lombardia", le parole dell'ex Presidente del Consiglio.

Quanto ad altre candidature, Renzi ha aggiunto: "Presenteremo nelle nostre liste anche personalità della società civile impegnate in prima linea nella lotta contro la criminalità, soprattutto al Mezzogiorno".

Un identikit che fa pensare ad una figura come il presidente della Fondazione "Polis" Paolo Siani, che però non avrebbe ancora sciolto per il momento la riserva su una sua possibile candidatura.