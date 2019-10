Intrigo a Palazzo San Giacomo, parlano i consiglieri protagonisti della registrazione

Non si placano le polemiche scaturite dalla diffusione della registrazione audio effettuata durante un incontro fra alcuni consiglieri di maggioranza - in cui si parlava di "logorare il sindaco" in vista del rimpasto di giunta. A replicare al sindaco de Magistris (che ha parlato di meschinità umana e politica) sono due dei consiglieri coinvolti, Stefano Buono e Marco Gaudini. Di seguito le loro precisazioni.

Marco Gaudini

Ho partecipato per pochi minuti ad una chiacchierata avvenuta tra alcuni consiglieri di maggioranza, che è stata registrata ed utilizzata per un attacco strumentale del quale ancora mi sfugge il senso. Durante questa chiacchierata, stante anche l'audio che ho ascoltato, sono state dette cose utilizzando toni sbagliati, folkoristici e fuori luogo. Sono profondamente amareggiato della lettura politica che ne deriva. Chi mi conosce sa bene che in questi anni non ho mai fatto mancare insieme al mio partito, lealtà, collaborazione e sostegno all'amministrazione guidata dal Sindaco Luigi de Magistris, senza trame di palazzo, senza richieste di poltrone, ma per il solo spirito di collaborazione alla risoluzione dei problemi dei cittadini. E' bene chiarirlo subito, il sostegno a Luigi de Magistris ed alla maggioranza, seppur variegata, non è in discussione e non lo è mai stato. Così come non c'è stata mai alcuna intenzione di ricatto. [...]

Il solo scopo era quello di mettere a disposizione progetti, idee, esperienze e competenze. Questo legittimo intendimento è stato alterato dal linguaggio e dai toni della discussione, oltre che da una decontestualizzazione della stessa. E' passata un'immagine delle istituzioni assolutamente non lusinghiera e me ne rammarico.

Auspico che queste parole siano chiarificatrici delle mie intenzioni e del mio attuale stato d'animo e siano sufficienti ad esprimere ai cittadini, al Sindaco ed al mio partito, il più autentico e sentito rincrescimento per quanto accaduto.

Stefano Buono

La registrazione di una conversazione, nel perimetro di una piccola stanza, in presenza di soli colleghi consiglieri comunali è un qualcosa che non avrei mai pensato di vivere nella mia esperienza politica.

Tanto premesso, ammetto che i toni registrati possano apparire forti, sicuramente condannabili; anche la mia famiglia ed i miei elettori, a cui chiedo scusa, non mi riconoscono in quell’audio per i toni sicuramente folkloristici dettati dalla circostanza di trovarmi in un luogo non aperto al pubblico ed alla presenza di colleghi con cui animatamente mi confrontavo, ma i contenuti della conversazione appartengono ad un gergo politico, oggi comunissimo in ogni consesso civico, mediante il quale si discute di ruoli politici ai quali tutti, anche quelli che oggi mostrano la purezza d’animo, legittimamente aspirano essendo stati eletti dalla città. Tutto nei rigorosi limiti del gioco delle parti politiche e del rispetto delle prerogative che la legge assegna al Sindaco.

Tra l’altro, il nostro intento, più volte apparso sui quotidiani, coincide con la volontà di candidare a componente della futura giunta comunale, una delle migliori risorse del nostro partito dei Verdi.

Mai nessuna minaccia ho eseguito nei confronti di chicchessia; anzi io la camorra, e con essa ogni forma di violenza, l’ho denunciata quando è stata piazzata una bomba fuori il capannone industriale di mio padre. Non abbiamo mai fatto mancare il nostro leale sostegno al Sindaco, anche nei momenti difficili, e non verrà meno adesso. Sono sempre più convinto di lavorare per la città di Napoli; l’ho sempre fatto e continuerò a farlo non avendo timore di alcun giudizio, tranne che della mia coscienza che è sempre stata, e sempre lo sarà, pulitissima e senza scheletri nell’armadio.