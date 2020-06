Regionali Campania 2020, Valeria Ciarambino sarà la candidata presidente per i 5 Stelle

Sarà Valeria Ciarambino la candidata presidente per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali in Campania. E' questo l'esito delle 'Regionarie' pentastellate per quanto riguarda la Campania.

La consultazione sulla piattaforma Rousseau, attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto residenti in regione hanno potuto scegliere il candidato alla presidenza, si è conclusa alle ore 12,00 di oggi, facendo registrare complessivamente 3.347 preferenze espresse dai partecipanti al voto.

La Ciarambino, già candidato presidente nel 2015 e attuale consigliere regionale, ha 'incassato' un vero e proprio plebiscito, raccogliendo il 71,9% delle preferenze.

Staccatissimi gli altri due candidati, Marco Ferruzzi (16,3%) e Giovanni Rea (11,8%).

