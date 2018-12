"Bisogna riconoscere che in questi anni l'amministrazione regionale, in Campania, ha fatto ripartire molte cose. Per le regionali ripartiamo da qui". Maurizio Martina, segretario uscente del Pd, in visita allo Sprar di Mugnano, promuove Vincenzo De Luca e ne conferma la ricandidatura alle regionali dle 2020 qualora dovesse essere rieletto alla segreteria del partito.