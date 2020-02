Regionali 2020, Sangiuliano: “Io governatore? Più probabile ct della nazionale”

“Io possibile candidato per il c.destra a governatore della Campania? E' più probabile che vada ad allenare la nazionale italiana di calcio ai prossimi mondiali”. A parlare è Gennaro Sangiuliano, giornalista e direttore del Tg2, oggi al programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'. Si dice che la proposta di candidatura le sia arrivata direttamente da Matteo Salvini. “Salvini non mi ha chiesto proprio nulla. A me piace tantissimo il mio lavoro di giornalista, la politica mi piace raccontarla e non praticarla”, ha aggiunto Sangiuliano a Rai Radio1.