Regionali 2020: 117 aspiranti candidati per i Cinque stelle

Sono 117 gli aspiranti consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Campania. A Napoli 58 persone hanno deciso di partecipare alle regionarie 5 Stelle, 22 a Caserta, 17 a Salerno, 13 ad Avellino e 7 a Benevento. La lista del Movimento 5 Stelle sarà completata a seguito di una votazione su Rousseau che si svolgerà domani, giovedì 20 febbraio, dalle 10 alle 19. Si vota, oltre che in Campania, anche in Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Ogni iscritto potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze e votare per la propria provincia di residenza.

Saranno individuati 50 nomi da inserire in lista, scelti in proporzione rispetto alla popolazione della provincia. Il territorio di Napoli esprimerà quasi la metà dei candidati. Hanno deciso di tentare nuovamente la candidatura tutti 7 consiglieri regionali uscenti (Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Maria Muscarà e Gennaro Saiello a Napoli; Michele Cammarano a Salerno; Vincenzo Viglione a Caserta). Tra i candidati in provincia di Napoli (le donne sono soltanto 11 su 58) c'è anche un omonimo del ministro degli Esteri, si chiama Luigi Maria Di Maio, ha 42 anni ed è un insegnante di Castellammare di Stabia, ma non ha rapporti di parentela con l'ex capo politico 5 Stelle.