Regionali, i renziani puntano su De Luca: "Rilanciare Napoli"

Nel 2015, la candidatura alle regionali di Vincenzo De Luca ebbe il placet di Matteo Renzi, all'epoca presidente del Consiglio. Era facile prevedere che l'ex rottamatore rinnovasse l'appoggio al presidente uscente, soprattutto vista la crescita di consensi registrata durante l'emergenza sanitaria. E' stato Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati, a formalizzare l'endorsement di Italia Viva: "La nostra scelta nasce da un patto con De Luca, che prescinde da un accordo con altre forze politiche. Ci aspettano mesi molto difficili e crediamo che la sua forza sia fondamentale per rilanciare la Campania, a partire da Napoli, la terza città d'Italia, una capitale europea che sfrutta poco le sue potenzialità".

De Luca, dal canto suo, parla di ampia coalizione che possa riunire forze di centrosinistra con quelle cattolico-democratiche. Una squadra in cui troverebbero posto anche gli ex Dc Ciriaco De Mita, Paolo Cirino Pomicino e Clemente Mastella, così come ex sostenitori di de Magistris che, in queste ore si stanno ricollocando in vista della tornata elettorale di settembre. "E' un dovere riunire le forze tra chi è preoccupato della crisi che investirà questo Paese e, in particolare il Sud. Va ricordato quello che ha fatto per Napoli e per la Campania il Governo Renzi, che ha stanziato 500 milioni per smaltire le ecoballe e 230 milioni per la bonifica di Bagnoli. Lavoro, sicurezza, ambiente e sburocratizzazione sono le nostre parole d'ordine".