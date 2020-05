Regionali, Caldoro: "De Luca disposto ad allearsi anche con de Magistris"

"Il vero problema grande come una casa ce l'ha il centrosinistra che, pur di vincere, somma tutto dentro, anche le contraddizioni di questi anni". Lo ha detto Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e probabile candidato di centrodestra alle prossime Elezioni Regionali, in programma a settembre. Caldoro è intervenuto al webinar "Regionali 2020: chi scende in campo?" organizzato e moderato da Enzo Rivellini, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia.

"Il partito di De Luca - ha aggiunto - dice che non sa ancora se avere in coalizione de Magistris o i Cinque Stelle, vi pare una roba di poco conto? Pensano di governare con il sindaco di Napoli dopo che il Pd e De Luca gliene hanno dette per anni di santa ragione? O pensano di governare con i Cinque Stelle?".