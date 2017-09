Campania regione autonoma, l'ex governatore Caldoro chiede il referendum

Una proposta di legge per l'autonomia della Regione Campania, con tanto di referendum consultivo simile a quelli che interesseranno in ottobre Lombardia e Veneto. Questa l'idea dall'ex Governatore Stefano Caldoro.

A spiegare il suo progetto di rivendicazione dell'autonomia territoriale e di costruzione di una macroregione del Sud, è lo stesso ex numero uno di Palazzo Santa Lucia, ora leader dell'opposizione in Consiglio Regionale, ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. Quali sarebbero, dunque, le funzioni che potrebbero essere esercitate in autonomia dalla Campania?

"Non escludo - spiega Caldoro - che sulla sicurezza la macroregione meridionale, obiettivo finale della nostra battaglia, possa mettere in campo un'efficace e più organizzata attività congiunta. Migliore, secondo me, di quanto abbia saputo fare lo Stato. E così sul turismo, settore nel quale potremmo fare molto meglio del Nord. Viceversa un certo meridionalismo parolaio è destinato a non portare nulla a casa in termini di risultati. Il Nord va avanti come un carrarmato in conferenza Stato-Regioni sull’asse Pd-Lega, e lo abbiamo sperimentato con i decreti Calderoli con i quali ci hanno fregato sul fondo di riparto della sanità".