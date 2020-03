Coronavirus, de Magistris: "Subito reddito di quarantena per chi non ha soldi"

“Il Governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. E’ necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte.” È il tweet del sindaco de Magistris sull'emergenza Coronavirus.

In Campania il numero di contagiati (dati aggiornati al 27 marzo) è di 1582​​ positivi su 10593 tamponi effettuati. Nell'ultima settimana la media giornaliera si è attestata sui 100 casi giornalieri, anche se da più parti c'è la richiesta di effettuare più tamponi.

Dal punto di vista economico molte famiglie si trovano in difficoltà, visto che tante aziende sono ferme e le attività commerciali, ad esclusione di poche categorie essenziali, sono state costrette a chiudere i battenti per contenere il contagio. Molti imprenditori napoletani hanno segnalato tra l'altro le carenze del Decreto Cura Italia del Governo, come il patron di Edenlandia Vorzillo, in una intervista a NapoliToday.