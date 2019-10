De Luca: “Reddito di cittadinanza usato per il gioco d'azzardo”

Continua a far discutere il reddito di cittadinanza in Campania. Ad alimentare le polemiche è ancora il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha rilasciato una dichiarazione molto forte a riguardo. Il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha denunciato che ci sarebbero casi in cui i soldi erogati verrebbero spesi per il gioco d'azzardo attraverso un raggiro.

Le parole di De Luca

"A Napoli e in Campania qualcuno ha trovato il modo di utilizzare i soldi della scheda del reddito di cittadinanza per giocare d'azzardo. La scheda viene prestata a un amico che va a fare la spesa, l'importo in contanti poi gli viene restituito. Quei soldi poi vengono usati per giocare d'azzardo". Il governatore della Campania lo ha raccontato durante il suo intervento alla Confcommercio di Napoli dove ha incontrato gli imprenditori.