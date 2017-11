Record di commissioni consiliari a Torre Annunziata

I mesi di ottobre e novembre a Torre Annunziata hanno segnato un record: le dieci commissioni consiliari sono state convocate tutte e per tutti i giorni feriali del mese. Dal lunedì al venerdì, i consiglieri comunali oplontini sono stati chiamati in commissione tutti i giorni. Un vero e proprio record anche rispetto ai colleghi di città come Roma, Milano e Napoli. Nonostante sia la Capitale che le altre città principali d'Italia abbiano fino a 20 commissioni consiliari, nessuna fra loro viene convocata più di tre volte a settimana e nello stesso giorno non si supera il numero di cinque convocazioni nei due mesi presi in analisi.

Invece a Palazzo Criscuolo non c'è stato e non ci sarà un solo giorno di pausa per nessuna delle commissioni fino a fine mese. Una scelta che in termini economici rappresenta il massimo della spesa possibile per questa voce del bilancio comunale e rappresenta anche l'unica indennità che ricevono i consiglieri comunali a cui per legge non spetta stipendio come succede invece per il sindaco e gli assessori.