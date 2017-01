Impennata di scippi e rapine, de Magistris: "Il problema c'è"

"Le catture eccellenti dell'ultima settimana mostrano il grande impegno che c'è. Ma non mi nascondo il resto. Anche io registro mail di cittadini che segnalano recrudescenza di rapine, di atti di violenza, anche in pieno centro della città. C'è ancora una Napoli agguerrita sul crimine che va sconfitta, e chiedo uno sforzo in più da parte del governo. Si investa di più su straordinari di personale, sulle auto. Il paradosso che corriamo, grave, è che la nuova grande opportunità del turismo offri maggiori prede ai criminali di strada. Non possiamo con sentirlo". Così il sindaco Luigi de Magistris a La Repubblica.

Alla Duchesca, il commerciante che ha osato parlare di assenza dello Stato è diventato oggetto di intimidazioni. Il primo cittadino intende incontrarlo "ma senza strumentalizzazioni. Ci andrò quando saranno calati i riflettori".

C'è ovviamente bisogno di controlli e legalità. "Stiamo cercando di far uscire dalla clandestinità anche economica, quei giovani del Senegal che si sono rifiutati di pagare il pizzo: tocca anche a loro rispettare le regole, li stiamo aiutando. Ma attenzione, si guarda a noi come presidio istituzionale di legalità: l'Anci mi affida la delega alla Sicurezza, un onore e un onere, significa che con tutti i problemi Napoli è punto di riferimento".