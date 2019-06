Cantone: "Lo sblocca-cantieri lascia molti dubbi"

A Napoli per la presentazione del suo libro, "La coscienza e la legge", Raffaele Cantone ha commentato la probabile approvazione, da parte del Governo, dello sblocca-cantieri. "Credo sia imminente - ha affermato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione - e porta con se molti dubbi. In questo momento, in Italia, le regole vengono viste come un ostacolo. Penso, invece, che in un Paese evoluto siano necessarie regole che non blocchino i lavori, ma che impediscano di rubare".