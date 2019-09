Sindaco di San Giuseppe star sul palco della Lega a Pontida

Un napoletano sul palco di Pontida. Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, ha partecipato alla storica manifestazione della Lega. Non solo come spettatore, è salito sul palco e ha portato il suo contributo alla kermesse leghista. Catapano è considerato un punto di riferimento per i salviniani del Sud. La sua presenza oggi lo conferma. A rimarcare il suo peso per il partito è stato lo stesso ex ministro Matteo Salvini che lo ha citato nel suo intervento approfittando per lanciare un messaggio ai sostenitori del Mezzogiorno.

"Al Sud servono politiche di rilancio del territorio per favorire il lavoro e lo sviluppo. Vogliamo poter costruire un futuro in autonomia e di amministrare con tranquillità senza la burocrazia. Il gruppo della Lega è composto da tantissimi amministratori capaci e competenti. Vogliamo avere dei presidenti di regione del Sud che possano rivelarsi capaci come Zaia, Fontana e tutti i presidenti di Regione della Lega".