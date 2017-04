Sindaco di Cantù: "Sorpreso per la querela. Avevo già chiesto scusa"

Si dice "sorpreso" e "dispiaciuto" il sindaco di Cantù Claudio Bizzozero, dopo aver appreso la notizia della querela presentata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris e autorizzata dalla Giunta Comunale napoletana per le sue affermazioni su Facebook sul capoluogo campano.

"Nelle mie parole non c'era alcun intento diffamatorio - le parole del primo cittadino lombardo riportate dall'Ansa - specie nei confronti della popolazione. Ho parlato di 'città' e da parte mia non c'era soprattutto intento razzistico o xenofobo, che non fa parte della mia cultura personale. Sono sorpreso perchè mi sono già ampiamente scusato, anche in occasione della mia visita a Napoli e sono dispiaciuto che tante persone perbene si siano offese. Le mie parole erano in una forma provocatoria: 'fogna' è una parola volutamente forte, ma il mio intento era quello di far emergere uno stato di fatto, non solo della città di Napoli ma dell'intero Paese".