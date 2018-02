Quarto, bufera in consiglio comunale: in sei si dimettono. Il sindaco: "Lunedì la sospensione"

Il 30 gennaio scorso sei consiglieri si sono dimessi dal consiglio comunale di Quarto. Oggi arriva la replica del sindaco Rosa Capuozzo: "Il 30 gennaio, dopo le dimissioni dei consiglieri, ho chiesto un parere al Ministero sul corretto funzionamento dell'assise. Al momento a noi non è pervenuto ancora la sospensione che sicuramente arriverà lunedì, ma abbiamo ricevuto il parere del Ministero con delle sentenze del Tar, due in particolare, che dicono che il consiglio comunale in astratto non può funzionare se non viene convocato secondo il regolamento in prima seduta con numero di consiglieri adatto. È una situazione un po particolare perché da Testo Unico degli Enti Locali è possibile convocarlo, ma da regolamento del nostro consiglio comunale non è possibile perché viene richiesto un terzo del numero di seggi quindi 12 più 1 consiglieri".