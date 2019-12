IV Municipalità, il presidente Perrella azzera la Giunta

Il presidente della IV Municipalità di Napoli (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) Giampiero Perrella ha azzerato la sua Giunta revocando con un decreto le deleghe agli assessori e al vicepresidente della Municipalità. La decisione è arrivata "a seguito delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi ad approvare importanti atti deliberativi in consiglio di Municipalità per la mancanza di una maggioranza".

"Si tratta di un provvedimento politico necessario - spiega Perrella - per provare ad uscire da un’impasse istituzionale che ha rischiato di compromettere il regolare funzionamento della Municipalità, e al tempo stesso di costruire le condizioni per la ripresa di un normale e sereno dialogo istituzionale aperto a tutti i gruppi consiliari, al di là di schemi ed appartenenze politiche”.

"Nel ritenere il Consiglio il luogo atto a discutere della situazione politica, stamattina ho comunicato all’Assise l’avvenuto azzeramento della giunta e la mia intenzione di nominare nei prossimi giorni una nuova Giunta municipale che sarà espressione diretta del Presidente, in forza delle mie prerogative e in quanto persona libera e autonoma eletta direttamente dai cittadini, ai quali è doveroso assicurare un governo del territorio a distanza di poco più di un anno dal termine del mandato. Pertanto al Consiglio tutto ho chiesto senso di responsabilità a valutare di volta in volta, al di là delle singole appartenenze e nell’esclusivo interesse dei cittadini, i provvedimenti che porterò in aula", aggiunge il numero uno della IV Municipalità.