Via Toledo, la protesta "in mutande" di Potere al Popolo

Una protesta "in mutande" nel cuore di Napoli, in via Toledo. Questa l'iniziativa di Potere al Popolo nella prima giornata della campagna nazionale per la redistribuzione della ricchezza.

"Siamo a via Toledo, una delle vie dello shopping napoletano, e con noi abbiamo portato ed esposto le nostre mutande! Perché negli ultimi anni ci hanno lasciato proprio in mutande. Vogliamo sottolineare che i soldi ci sono, che non è vero che siamo tutti costretti a fare dei sacrifici. C'è chi i sacrifici non li fa mai, chi sfrutta con contratti da fame o a nero, evade le tasse, inquina l'ambiente, ma possiede la maggior parte della ricchezza del nostro Paese. I patrimoni privati in Italia ammontano a 8.760 miliardi di euro nel 2018, una cifra enorme e che non tiene in conto i beni non dichiarati, quelli che i ricchi ammassano nei paradisi fiscali e che nascondono al fisco. Se dividessimo questa ricchezza per ogni cittadina e ogni cittadino, neonati compresi, ognuno di noi avrebbe ben 161mila euro! Serve una vera redistribuzione della ricchezza. Si potrebbero già recuperare soldi dall'enorme evasione fiscale, oppure tassando i grandi patrimoni finanziari: con quei soldi si potrebbe avviare un grane piano verde, per creare 750.000 posti di lavoro per avviare una vera transizione ecologica. Costruire un paese per tutti, e non solo per pochi, è possibile!", affermano gli organizzatori.