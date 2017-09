Protesta dei disoccupati alla Festa di Mdp: annullato dibattito con De Luca

Un gruppo di disoccupati organizzati e il movimento per la casa hanno fatto irruzione in serata nel cortile di Santa Chiara a Napoli, dove era in corso la Festa del Lavoro organizzata da Mdp-Articolo 1.

Destinatario della protesta il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che poco dopo sarebbe stato protagonista di una tavola rotonda insieme al Governatore della Toscana Enrico Rossi.

Il dibattito con il numero uno di Palazzo Santa Lucia è stato poi successivamente annullato dagli organizzatori e sul palco è così salito solamente Rossi.