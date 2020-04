Conte, lockdown Covid prorogato al 13 aprile: "confermata" l'ordinanza di De Luca

"Ho firmato il nuovo Dpcm che proroga l'attuale regime delle misure restrittive per l'emergenza Covid-19 fino al 13 aprile.Siamo nella fase acuta dell'emergenza, non siamo nella condizione di poter alleviaei i disagi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di questa sera.

Quanto emanato dal Governo va ad affiancarsi a quanto la Regione Campania aveva già deciso per il proprio territorio, ovvero la proroga delle misure restrittive fino al 14 aprile.

"Siamo in stratto contatto col comitato tecnico scientifico il quale ci spiega che stiamo iniziando a vedere gli effetti di quanto abbiamo messo in atto nelle ultime settimane. Ma proprio questa è la ragione per cui proseguire", ha aggiunto il premier.

"Vi chiediamo un ulteriore sforzo, ma se smettiamo di seguire queste misure gli sforzi fin qui fatti sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo: il costo psicologico, quello economico e sociale, e saremmo costretti a ripartire di nuovo - ha aggiunto ancora Conte, che ha poi stigmatizzato chi non segue le misure - C'è una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole. Vorrei ricordare che ci sono delle sanzioni severe, multe onerose, non possiamo permetterci che pochi possano danneggiere tutti. Dobbiamo soprattuto rispetto nei confronti di chi rischia, come il personale medico che è più direttamente esposto ai focolai di contagio".

E sul futuro ha aggiunto: "Non posso assicurarvi che dal 14 aprile inizieremo ad allentare le misure. Ma posso dirvi che ci sarà una fase due con un allentamento delle misure attuali, e una fase tre ripristino totale dall'emergenza, della ricostruzione della nostra vita sociale ed economica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Regione Campania, l'ultima ordinanza anti-contagio

Lo scorso sabato la Regione Campania, per affrontare l'emergenza Covid-19, aveva già comunicato che "fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure", ovvero tutte quelle già stabilite in precedenza per il lockdown