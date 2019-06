Il premier Conte: "Academy di San Giovanni un orgoglio per l'Italia"

"San Giovanni a Teduccio era conosciuto per le conserse di pomodoro, oggi è conosciuto nel Mondo per l'innovazione tecnologica". Il premier Giuseppe Conte ha visitato questa mattina l'Apple Academy, situata all'interno del polo universitario Federico II di San Giovanni. Il presidente del Consiglio si è mostrato entusiasta: "Non è solo una riqualificazione architettonica, siamo di fronte a una rivoluzione culturale in questa zona di cui tutto il Paese deve essere orgliosono. E anche Apple deve esserlo".

Conte ha poi promesso maggiori risorse alla ricerca: "Se sono qui è anche per dirvi che il Governo deve impegnarsi di più sul fronte della ricerca. La Federico II di Napoli è un esempio di come sia possibile abbinare conoscenza e impresa, tradizione e innovazione".

Il premier tornerà a San Giovanni nel pomeriggio, per assistere alla presentazione del report sulla camorra nella sede della Onlus Figli in Famiglia.