Primarie Pd, vince Zingaretti: buona l'affluenza a Napoli

"Ha vinto Zingaretti", è lui il nuovo segretario del Pd. La conferma arriva anche dall'ammissione della sconfitta di Giachetti e Martina. Zingaretti: "Grazie all'Italia che non si piega. Sembra che a queste primarie abbiano votato più elettori che alle precedenti".

Buona affluenza a Napoli nella giornata delle primarie del Pd. In mattinata segnalate file al Vomero e in via Toledo nei seggi.

In tutta Italia si vota per le Primarie indette per eleggere il nuovo Segretario e l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. In Campania si votava anche per l'elezione del segretario regionale del partito. La corsa, anche in questo caso, è a tre: i candidati sono Leo Annunziata, Umberto Del Basso De Caro e Armida Filippelli.

Tensioni

Non si è votato a Striano, in provincia di Napoli. Il presidente del seggio si è rifiutato di aprire il seggio, accusando i dirigenti del partito di non aver condiviso a livello locale le liste dei candidati all'assemblea. Il segretario del circolo Pd locale ha provato inutilmente a convincerlo ad aprire il seggio invano. Anche i due scrutatori, racconta il segretario del Pd Nando Rendina, si sono opposti all'apertura del seggio. Gli elettori sono statin costretti ad andare a votare per le primarie a Poggiomarino.