Pd Campania, Annunziata neo-segretario: "Opposizione a de Magistris e partito senza divisioni"

Le primarie del Pd di domenica scorsa non hanno portato solo la vittoria di Zingaretti alla guida nazionale. Cambio dei vertici anche in Campania, dove il nuovo segratario regionale sarà Leo Annunziata, sindaco uscente di Poggiomarino e fedelissimo di Vincenzo De Luca. "Bisogna ricostruire un partito senza divisioni - afferma Annunziata - In questa città siamo e resteremo all'opposizione della Giunta de Magistris. Dobbiamo creare a Napoli e a livello nazionale un'alternativa di Governo".

Dopo gli anni di Bassolino e Iervolino, in cui i Ds e, poi, il Pd, dominare Napoli dal 1993 al 2011, il Partito non è riuscito a superare nemmeno il primo turno nelle due ultime elezioni del sindaco: "Paghiamo le primarie scellerate del 2011 - spiega il neosegratario - perché i contendenti non parteciparono poi alla competizione elettorale. Errori come quello non dobbiamo più commetterli".