Primarie Pd 2019, dove votare a Napoli: l'elenco dei seggi

Domenica 3 marzo, in tutta Italia, si voterà per le Primarie indette per eleggere il nuovo Segretario e l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. I seggi saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

COME SI VOTA

Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e versare un contributo minimo di 2 euro.

Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di 2 euro.

I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo 2 euro.

L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

DOVE VOTARE A NAPOLI: L'ELENCO DEI SEGGI

SEGGIO NUM. 1 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO

Via Pigna 227 - - Arenella

SEZIONI: 368, 379, 380, 412, 414, 415, 417, 422, 424, 441, 443, 444, 772, 778

SEGGIO NUM. 2 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Piazza Cesarea 8 - - Avvocata

SEZIONI: 78, 109

SEGGIO NUM. 3 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Prolungamento Ascanio 3 - - Bagnoli

SEZIONI: 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 863, 873

SEGGIO NUM. 4 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Minichino 30 - - Barra

SEZIONI: 579, 610, 854

SEGGIO NUM. 5 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Bausan 17 - - Chiaia

SEZIONI: 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54

SEGGIO NUM. 7 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Cariteo 59 - - Fuorigrotta

SEZIONI: 467, 468, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 486, 489, 495, 498, 502, 504, 506, 510, 514, 521, 522, 524, 528, 530, 531, 532, 533, 534

SEGGIO NUM. 8 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Dplf

Piazzale Tecchio 3 - - Fuorigrotta

SEZIONI: 469, 473, 474, 485, 488, 489, 492, 493, 494, 497, 500, 505, 508, 512, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 529, 856

SEGGIO NUM. 9 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Arci Cavalleggeri

Via L. Rizzo 11 - - Fuorigrotta

SEZIONI: 470, 471, 472, 490, 491, 496, 499, 503, 507, 509, 511, 515, 523, 527

SEGGIO NUM. 10 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO

Corso Arnaldo Lucci 63 - - Mercato

SEZIONI: 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 881

SEGGIO NUM. 11 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Associazione Idea Nord

Piazza Regina Elena 16 - - Miano

SEZIONI: 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578

SEGGIO NUM. 13 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Gazebo

Piazza Sant'Eligio - - Pendino

SEZIONI: 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 877

SEGGIO NUM. 14 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Comunale Vecchia 35 - - Pianura

SEZIONI: 687, 691, 693, 700, 705, 712, 714, 715, 716, 719, 722, 723, 860, 865

SEGGIO NUM. 17 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Gianturco 142 - - Poggioreale

SEZIONI: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285

SEGGIO NUM. 18 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Casa Del Popolo

Corso Ponticelli 26 - - Ponticelli

SEZIONI: 275, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 855, 866, 867, 869

SEGGIO NUM. 19 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Sala Pubblica

Via Posillipo 137 - - Posillipo

SEZIONI: 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466

SEGGIO NUM. 20 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Gazebo Altezza Giardinetti

Piazza G.vico - - San Carlo Arena

SEZIONI: 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 178, 179, 191, 192, 193, 196, 197, 164165, 180188

SEGGIO NUM. 21 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO

Viale Farnese 1 - - San Carlo Arena

SEZIONI: 137, 144, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 198, 199, 200

SEGGIO NUM. 22 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via De Cesare 60 - - San Ferdinando

SEZIONI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

SEGGIO NUM. 23 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Sala Pummaruri

Via Atripaldi 7b - - San Giovanni

SEZIONI: 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306

SEGGIO NUM. 24 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Corso San Giovanni 938 - - San Giovanni

SEZIONI: 302, 303

SEGGIO NUM. 25 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Fondazione Chiaromonte

Via Toledo 106 - - San Giuseppe - Porto

SEZIONI: 55, 56, 57, 58, 59, 331, 332, 333, 334, 335

SEGGIO NUM. 26 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Cirillo 30 - - San Lorenzo

SEZIONI: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 866, 880

SEGGIO NUM. 29 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Corso Secondigliano 198 - - Secondigliano

SEZIONI: 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 758, 760, 761, 762, 763, 764

SEGGIO NUM. 30 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Adriano 86 - - Soccavo

SEZIONI: 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822

SEGGIO NUM. 31 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Ludoteca Il Cucciolo

Corso Amedeo Di Savoia 210 - - Stella

SEZIONI: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

SEGGIO NUM. 32 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO

Via F. Pinto 59 - - Vicaria

SEZIONI: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

SEGGIO NUM. 33 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Pd

Via Solimena 15 - - Vomero

SEZIONI: 345, 346, 347, 348, 349, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378

SEGGIO NUM. 34 - COMUNE DI NAPOLI

PRESSO Circolo Telecom

Via Cammarano 21 - - Vomero

SEZIONI: 336-344, 350-352, 353-356