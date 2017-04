Primarie iscritti Pd, a Napoli e Campania plebiscito per Matteo Renzi

La Campania del Partito Democratico è quasi tutta con Matteo Renzi. Nei circoli partenopei e regionali dei Dem è stato un plebiscito, ieri, per il segretario uscente: l'ex presidente del consiglio ha archiviato un 75%, tenendo lontanissimi i rivali Andrea Orlando (al 19%) e Michele Emiliano (al 5%).

"Siamo soddisfatti per come si sono svolte le operazioni sino a questa giornata – aveva dichiarato ieri sera Venanzio Carpentieri, segretario del Pd metropolitano di Napoli – Pur nelle difficoltà che un simile evento presenta sotto il profilo organizzativo, abbiamo registrato uno svolgimento nel complesso regolare della fase dedicata alle discussioni nei circoli. La macchina organizzativa del partito ha tenuto".

"Abbiamo garantito – ha spiegato il presidente della commissione regionale di garanzia Donato Liguori – la piena regolarità e trasparenza nello svolgimento delle convenzioni. Dove sono state accertate situazioni che necessitavano un approfondimento di istruttoria ai fini della chiara composizione della platea, la Commissione ha deliberato la sospensione delle convenzioni stesse. Dai controlli effettuati durante il voto non si registrano particolari criticità".

A Napoli in particolare, sono stati ammessi 23mila tesserati su 24mila, dati i problemi sorti in alcuni circoli. Meno della metà hanno partecipato ai lavori. Renzi ha ampiamente vinto, sostenuto da politici molto radicati sul territorio come Mario Casillo, Raffaele Topo, Teresa Armato e Nicola Marrazzo.