Presentazione programma San Carlo, de Magistris contro De Luca

Continua il duello a distanza, in vista delle prossime elezioni regionali, tra il governatore Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Pesante l'affondo del primo cittadino a margine della presentazione della nuova stagione del teatro San Carlo. “De Luca è una persona che con Napoli ha sempre meno a che fare, è una di quelle persone che stanno capendo che fra qualche mese andranno in pensione politica e vogliono intimidire gli altri”.

“Sconfiggeremo De Luca di qui a poco – ha aggiunto l'ex pm – così questo sconcio finirà e alla prossima conferenza al San Carlo avremo un presidente della Campania e un sindaco di Napoli che parleranno di programmi, e non faranno propaganda politica. Politicamente è un disperato, è una di quelle persone che stanno capendo che tra un mese andranno in pensione. Gli hanno dovuto dare un calmante (a proposito della visita dello stesso primo cittadino al San Paolo, sullo stato di avanzamento dei lavori per le Universiadi, ndR), lui proprio non regge e ne ho anche parlato a Roberta Gaeta e Laura Marmorale, assessori che si occupano di politiche Sociali e Fragilià”.

Il sindaco ha anche scherzato anche sulla stretta di mano di oggi con il governatore al San Carlo. “Vado io a stringergli la mano – dice – mentre lui quando mi vede ha il torcicollo, si gira a destra a sinistra e viene colto da un tic". E ha aggiunto: “Il governatore nel suo intervento non ha parlato del programma del teatro, ha fatto un comizio politico infarcendolo di falsità. È evidente che abbiamo due stili diversi”.