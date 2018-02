“Potere al Popolo” riapre una chiesa a Napoli per i senzatetto

Riaprire una chiesa abbandonata per accogliere i senzatetto. È questa l'iniziativa realizzata da una delegazione di “Potere al Popolo” a Napoli. Gli attivisti hanno riaperto la chiesa di Sant'Antonio a Tarsia del 1500. Più volte saccheggiata, era chiusa ed inutilizzata da tempo e gli attivisti del nuovo movimento politico hanno voluto fare questo gesto simbolico ma allo stesso tempo molto concreto per aiutare i concittadini in difficoltà.

«In questi mesi invernali rischiano la vita per il freddo. Abbiamo deciso di organizzarci noi dal basso perché nella nostra città non ci sono abbastanza dormitori né una adeguata risposta all'emergenza freddo». Tutto scritto su un volantino distribuito ai passanti per spiegare l'iniziativa. «Mentre tutti fanno a gara a chi la spara piu' grossa in termini di promessa - dicono ancora - vogliamo portare come elemento politico di questa campagna elettorale delle pratiche concrete: la solidarietà, il mutualismo e l'aiuto reciproco».