Potere al Popolo, ecco i candidati a Napoli e in Campania

Sono state presentate le liste di Potere al Popolo: il movimento di sinistra nato dall'esperienza del centro sociale 'Ex Opg / Je so' pazzo' è il primo a depositare le liste a Napoli. Capolista per Campania 1, alla Camera è il sindacalista Giorgio Cremaschi, per Campania 2 Gianpiero Laurenzano, impiegato 37enne, Campania 3 Maria Rosaria Malapena, referente Arcigay, attivista per i diritti Lgbt e prima 'social car driver' italiana, tassista abilitata nonostante la tetraparesi spastica.

Per la circoscrizione Campania 2, capolista sono Roberto Buglione De Filippis, militante del coordinamento irpino No triv, Luca De Rosa e Davide Trezza.