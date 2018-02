Incidente domestico per Bassolino: la sua ironia su Facebook

L'ex governatore della Campania, Antonio Bassolino ha postato una foto in cui mostra i segni di un incidente domestico. Una “capata”, una testata in napoletano contro una porta di vetro, che ha lasciato un livido sotto ad uno occhio. Il politico ha anche colto l'occasione per fare una battuta cbe potrebbe essere a doppio senso dopo la sua esclusione dalle liste dei candidati di “Liberi e Uguali”.

«La capata, contro una invisibile porta di vetro. Ecco: un pò di autoironia fa bene alla salute». Questo il suo messaggio che ha sia il valore letterale che quello ironico di chi racconta di aver preso una botta da “una porta di vetro invisibile” dopo essere stato silurato per le prossime elezioni politiche. Un gesto di grande ironia e signorilità.