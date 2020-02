“L'Anpi è una montagna di merda”: bufera sul consigliere comunale di Fratelli d'Italia

Fa discutere un post su Facebook di un consigliere comunale di Castellammare di Stabia. Si tratta di Ernesto Sica, membro di Fratelli d'Italia, non nuovo a questo tipo di esternazioni, e che nelle ultime ore ha pubblicato un controverso stato contro l'Associazione nazionale partigiani. “L'Anpi è una montagna di merda” ha scritto, provocando lo sdegno di migliaia di persone in tutta Italia.

Il post di Sica

Della serie... "L'A.N.P.I. È UNA MONTAGNA DI MERDA" cit. ... Nel 2012, in occasione dell'evento annuale per il giorno del Ricordo che da sempre, ancora oggi, in qualche modo organizzo, la preside del liceo Classico Plinio Seniore (il liceo che ho frequentato fino al 2009) all'ultimo momento vietò questo convegno in quanto aveva avuto pressioni dall'ANPI e disse che senza l'ANPI il convegno non poteva essere fatto... tutto ciò accadde in un silenzio vigliacco ...

Domanda provocatoria. Se qualcuno provasse ad organizzare un convegno negazionista della Shoa ( che ovviamente personalmente condannerei con forza) o qualcuno vietasse un convegno sulla Shoa a fini negazionisti ( altra cosa che io condannerei ) ci sarebbe lo stesso silenzio ?