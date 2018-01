III Municipalità, Poggiani attacca Asìa: "Quartiere sporco, stanco di fare il parafulmine"

Il presidente della III Municipalità, Ivo Poggiani, attacca via Facebook l'Asìa, citando numerosi casi di inadempienza nel Rione Sanità e nella zona di piazza Cavour.

Poggiani, nel suo lungo post, ha chiesto maggiore attenzione da parte dei vertici di Asia all'area della città tra quelle riconosciute come patrimonio UNESCO.

"Non mi lamento mai pubblicamente dei servizi del Comune di Napoli", scrive il presidente della III Municipalità, "provo sempre a dialogare e trovare soluzioni nelle sedi opportune. Oggi però sono al limite, sono stanco di fare il parafulmine di Asìa".

Poggiani spiega che gli arrivano decine di segnalazioni al giorno che riguarderebbero inadempienze di Asìa. "C'è tanta inciviltà e poca collaborazione da parte di fette di cittadinanza è vero", commenta, "ma non può diventare una scusa per non provare a risolvere problemi atavici. Capisco le difficoltà di tutti e so bene gli strumenti ed il personale in quale situazione di difficoltà lavorano. Ai lavoratori e ai responsabili del distretto va tutto il mio rispetto e la mia stima".

Il presidente del parlamentino di via Lieti afferma di essere di essere riuscito a portare all'attenzione generale un pezzo di città che sembrava dimenticato, in cui ci sono ancora molti problemi ma che ha percorsi avviati su tutto. "Confesso però che con Asia ho moltissime difficoltà. A volte bisogna ammettere i propri limiti per ripartire meglio. Non capisco perché infatti stia aspettando da 4 mesi un tavolo di convocazione che i massimi dirigenti di Asia mi hanno promesso pubblicamente in Consiglio Municipale".

"L'amministrazione Comunale", sottolinea il presidente di Municipalità,"Sindaco in primis, sta provando a fare uno sforzo sul nostro territorio. Lo percepiscono tutti come una priorità della Città. Dialogo con Regione e Governo quasi quotidianamente. Lo stesso vale con Forze dell'ordine e altri servizi".

" Non capisco però che tipo di atteggiamento voglia avere Asia", conclude Ivo Poggiani, ", non capisco perché Piazza Cavour sia sempre nel degrado, non capisco che progetti hanno affinché la via che congiunge i due Musei maggiori della Città faccia la differenziata, non capisco perché si ostinano a perseguire il progetto di raccolta porta a porta alla Sanità che in quelle modalità scelte dall'azienda sta dando scarsi frutti, non capisco perché da 2 anni abbiano immobili chiusi sul territorio che noi potremmo gestire tranquillamente aprendoli alla cittadinanza, non capisco che soluzioni abbiano per Via Foria e le traverse come il "paradisiello", vera chicca della citta, che sono sempre sporche".