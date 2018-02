Grasso ai lavoratori della Coop: "Il Jobs Act va cambiato. L'unica tassa che combatto è la mafia tax"

"Il Jobs act va cambiato. Nessuno deve essere licenziato senza una giusta causa. Sono al fianco dei lavoratori della Coop di Napoli". Così Pietro Grasso, presidente dimissionario del Senato e candidato premier di "Liberi e Uguali", che questo pomeriggio ha incontrato i dipendenti della Coop di via Arenaccia, in agitazione da alcune settimana per la paventata chiusura del supermercato.

Grasso ha ascoltato le storie dei lavoratori presenti e ha promesso di sostenere la vertenza in tutto l'arco della campagna elettorale e, chiaramente, anche dopo in Parlamento. "Dobbiamo costruire un modello di sviluppo che possa far guardare con serenit al futuro. Un'economia pulita che sfrutti le potenzialità inespresse del nostro Paese in molti settori. A Napoli, penso subito al turismo. Tutti i partiti fanno la corsa all'abolizione delle tasse. L'unica cotro cui io combatto è la mafia tax, cioè quel sistema parassitario che attraverso tangenti e attività criminali tiene in scacco l'economia dell'Italia".