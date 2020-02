Il ministro Provenzano: "Venerdì il nuovo Piano per il Sud"

Il ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, intervenendo via Skype alla presentazione dell' indagine di Pwc "Top 300", report sull' imprenditoria campana, in corso a Napoli, ha annunciato che venerdì presenterà con Giuseppe Conte il nuovo Piano per il Sud.

"Venerdì mattina con il Presidente Conte presentiamo il nuovo piano per il Sud. Ormai siamo alle virgole. E' il primo atto della fase due del governo. Non è vero che non ci saranno risorse aggiuntive. Ci sarà una particolare attenzione per le donne. Sarà un'opera di reinfrastrutturazione del Mezzogiorno sia materiale che sociale per consentire lo sviluppo delle imprese nel segno della sostenibilità e ci saranno cinque missioni strategiche che andranno incontro a quanto ci viene chiesto dalla Commissione Europea".