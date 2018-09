Tagli ai fondi per le "Periferie": salva Scampia, ma solo a metà

Con l’approvazione del decreto Milleproroghe sono stati congelati svariati fondi del Piano Periferie stanziati dai governi Renzi-Gentiloni. L'emendamento ha differito infatti al 2020 "l’efficacia delle convenzioni" tra governo e Comuni, sospendendo così i finanziamenti promessi agli enti locali.

Il Piano Periferie prevedeva uno stanziamento di 500 milioni di euro per i 24 progetti migliori ed altri 1600 milioni da elargire in una seconda tranche destinati ad altri 96 progetti di riqualificazione. Si tratta di 800 milioni di euro stanziati con la legge 11 dicembre 2016 e di altri 800 che andranno a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, il cui finanziamento era stato approvato con delibera CIPE nel giugno 2017.

Dopo l'approvazione del Milleprorioghe le ultime due tranche sono saltate, tra le proteste di molti sindaci e dell'Anci. Una parte dei soldi destinata inizialmente al Piano Periferie tornerà ai comuni sotto forma di investimenti per gli enti locali virtuosi, ma la scelta di congelare i fondi fino al 2020 rischia comunque di mettere in difficoltà quei comuni che avevano già progettato gli interventi di riqualificazione.

Scampia

Tra le regioni maggiormente penalizzate la Campania, anche se è parzialmente aalvo il progetto "Restart Scampia", grazie al quale sarà possibile demolire le Vele, oltre a recuperare 247 alloggi dalla riqualificazione della vela B destinati ad ospitare altrettanti nuclei familiari in condizioni di disagio. Il piano di riqualificazione di Scampia sarà portato però avanti solo a metà, visto che si dovrà rinunciare ai fondi per Napoli città metropolitana destinati alla sicurezza a Scampia e alla riqualificazione delle aree limitrofe" tramite interventi sulla viabilità e sull’edilizia scolastica.

Per aggiornamenti sul piano Periferie: Today.it.