Periferie di Napoli, M5s: “Abbandono vergognoso”

«Ho presentato un’interrogazione al Mibac, per denunciare la vergognosa inadempienza dell’amministrazione de Magistris nella riqualificazione delle strutture dell’ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio, del cinema Maestoso di Barra e del Teatro nel centro Polifunzionale di Soccavo, a Napoli. L’iniziativa parlamentare ha lo scopo di interessare il Ministero dello stato di desolazione in cui versa l'offerta socio-culturale delle periferie, per un'azione amministrativa tanto carente nei fatti quanto roboante nelle dichiarazioni». Non trattiene l'indignazione la senatrice Silvana Giannuzzi (M5S), che spiega così l’atto ispettivo sottoposto al ministro per i beni culturali, Alberto Bonisoli.

L’interrogazione prende le mosse da un intervento in Comune della consigliera M5S Marta Matano, in cui la Consigliera aveva sottolineato la mala gestio nel recupero delle strutture di San Giovanni a Teduccio e Barra, e il mancato completamento del Teatro nel complesso Polifunzionale di Soccavo. «Un fallimento lungo decenni, su cui però grava la responsabilità diretta dell’attuale amministrazione cittadina» commenta la Matano.

«Paradigmatica è la vicenda dell’ex Supercinema di San Giovanni a Teduccio, – spiega la Consigliera – cominciata addirittura nel 1996. Dell’ulteriore contributo di 470.000 euro stanziato nel 2008, la Regione è riuscita ad erogare solo poco più di cinquantamila euro, a causa della mancata prosecuzione dei lavori. I fondi per la struttura non sono mai venuti meno: nel rendiconto 2018 ancora appaiono residui passivi per l’ex Supercinema. A mancare sarebbe invece una delibera, come ha affermato l’ex vicesindaco di Luigi de Magistris, Tommaso Sodano, che nel 2014 dichiarò che era stato addirittura smarrito il documento col quale il Consiglio Comunale dava il via all’ultimazione dei lavori».

Dal canto suo la Senatrice del Movimento 5 Stelle così ricostruisce i casi delle altre due strutture: «I lavori per il ripristino del cinema Maestoso di Barra, malgrado gli stanziamenti decisi nel 2002, non sono mai iniziati, mentre i costi aggiornati risultano persino raddoppiati. Per il Teatro di Soccavo, invece, si era partiti nel 2011 con l’obiettivo di creare una sala all’avanguardia di circa 400 posti, ma attualmente il costo stimato per il completamento del progetto sarebbe di circa di 2 milioni di euro. Nel frattempo, la struttura è rimasta abbandonata allo stato grezzo, con all’interno discariche abusive di rifiuti e scarsa sicurezza».

«Ripercorrendo le storie di incuria delle tre realtà che ho preso in carico nell’interrogazione – sottolinea Giannuzzi – appare evidente che la negligenza più grave imputabile all’amministrazione del sindaco Luigi de Magistris, e all’assessorato alla cultura in capo a Nino Daniele, resta quella politica. L’attuale primo cittadino non ha mancato di fare del solenne impegno per le periferie lo slogan elettorale per assicurarsi un secondo mandato. È invece doveroso affrontare concretamente l’esigenza delle periferie di avere spazi di scambio culturale e aggregazione sociale positiva».

“Non comprendo come possa il sindaco di Napoli – conclude la senatrice Giannuzzi – continuare a dedicare tanta parte delle sue energie all'analisi dei risultati elettorali del Movimento 5 Stelle o a farsi promotore di sedicente alternativa politica, mentre il territorio di cui egli è responsabile versa in un tale stato di abbandono”