"Il pedaggio della Tangenziale è illegittimo": si vota per abolirlo

Tra poco più di un mese si voterà per abolire il pedaggio della tangenziale di Napoli. L'europarlamentare di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha chiarito la vicenda: "Da quel momento, se approvato, lo Stato Italiano sarà messo in mora qualora non faccia rispettare quanto stabilito. Siamo vicini ad un obiettivo importante un atto di amore verso Napoli che non a caso cade proprio nel giorno di San Valentino. Spiace che esponenti della Tangenziale di Napoli abbiano chiamato parlamentari europei per farli riflettere sul voto. Avremo tempo per raccontare anche questo"