De Magistris: “Se Pd e Cinque stelle perdono regionali a giugno ci sarà nuovo governo”

“Se Partito Democratico e Cinque Stelle perderanno le Regionali forse a giugno ci sarà un altro governo e si potrebbe anche andare a votare. La Campania è un po’ la linea del Piave: serve l’intelligenza politica per capirlo, il Pd superando De Luca e i Cinque Stelle condividendo un processo democratico e non imponendo candidature. Da soli non vinciamo ma senza di noi non si vince, e se il fronte andrà al voto diviso probabile che vincerà il centrodestra”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. “Noi proviamo a dare una mano, come abbiamo fatto con Sandro Ruotolo, per costruire una coalizione civica regionale, individuando una candidatura credibile in grado di convincere e vincere. Dialoghiamo con tutti da tempo - ha spiegato de Magistris - l’obiettivo è sconfiggere le destre superando personalità che dividono”.