Il Pd sceglie Napoli per rilanciare il partito: tutti i nomi schierati in città

Nella notte sono usciti i nomi dei candidati principali schierati dal Partito democratico in campo per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Di seguito i nomi schierati a Napoli e in Campania. Nel plurinominale i capilista sono Gennaro Migliore (Pozzuoli, Camera), Umberto Del Basso De Caro (Benevento, Camera), il ministro Marco Minniti (Salerno, Camera), Roberta Pinotti (Caserta, Senato), Matteo Renzi (Napoli, Senato), Gianni Pittella (Salerno, Senato).



Nell'uninominale il Pd candida Paolo Siani (Napoli San Carlo, Camera) e Giuseppe De Mita (Irpinia, Camera).