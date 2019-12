Francesca Pascale: "Oggi amo Silvio, ma domani potrei amare una donna"

Francesca Pascale si confessa in una intervista con Huffpost rivelando di sentirsi vicina al fenomeno delle sardine: "Guardo con interesse alle sardine, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Mi auguro non facciano come i grillini”.

La compagna di Silvio Berlusconi, da sempre vicina alle istanze del mondo Lgbt+, spiega sorridendo: “Oggi amo Silvio, ma se domani mi innamorassi di una donna, che male ci sarebbe?”.