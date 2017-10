Nasce 'Napoli ribelle': "Basta col dipingere la città dei sogni. Serve operazione verità"

Un pungolo all'amministrazione, una critica al governo della città che si evince anche nel manifesto di Partenope ribelle, la nuova piattaforma che raccoglie le anime movimentiste di sinistra della città. "Siamo stanchi di sentir parlare della città che sogniamo, costruiamo la città che vogliamo" è il sottotitolo dell'evento organizzato nella Sala del Capitolo del complesso di San Domenico maggiore. Suona come una richiesta di cambiare marcia a de Magistris e alla sua Giunta. Anche se gli organizzatori della manifestazione, i consiglieri comunali Pietro Rinaldi ed Eleonora De Majo e il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, tutti espressione delle maggioranza arancione, ci tengono a precisare che il loro appoggio non è in discussione e che l'obiettivo di Partenope ribelle è solo quello di avvicinare la città a Palazzo San Giacomo.

Le parole più dure arrivano da Poggiani: "Napoli è una città in pre-dissesto come tante altre in Italia. La carenza dei servizi è colpa della norma sul pre-dissesto. Dobbiamo smetterla di dire che va tutto bene, occorre un'operazione verità". Presenti anche gli assessori del Comune di Napoli Enrico Panini (Bilancio) e Carmine Piscopo (Urbanistica). "La città ci chiede una maggiore partecipazione alle scelte" il commento di Piscopo.