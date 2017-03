Parcheggio Piazza degli Artisti, La Città: "Subito un Consiglio monotematico"

“Pur riconoscendo l’importanza di ogni forma di dibattito, riteniamo che la discussione sul parcheggio interrato da realizzare nella zona di Piazza degli Artisti vada affrontata nel corso di un Consiglio municipale ad hoc, prima di ogni assemblea pubblica. Non abbiamo pregiudizi di merito su tale strumento, ma è una questione di metodo, perché il rischio è quello di svilire il ruolo di indirizzo e controllo politico - amministrativo per cui siamo stati eletti”. Ad affermarlo è il gruppo consiliare “La Città” della Municipalità 5, rappresentato da Alessandro Coccia e Ginevra Giannattasio, in merito all’assemblea convocata per oggi da alcuni gruppi di maggioranza nel parlamentino di via Morghen.

“Come è noto - spiegano Coccia e Giannattasio - la sentenza del TAR della Campania, che chiude il contenzioso giudiziale, obbliga il Comune, entro sessanta giorni dalla sua emanazione, a stipulare la convenzione relativa alla cessione dei suoli e a rendere alla cooperativa il permesso di costruire. In caso di un ulteriore inottemperanza dell'Ente, lo stesso provvedimento nomina l'Assessore all'ambiente e all'urbanistica della Regione Campania come commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza e compiere i citati atti. Ne va da sé che tale questione è di primario interesse per la comunità collinare, considerata la vasta portata dei lavori”.

“Data la delicatezza dell’argomento - concludono Coccia e Giannattasio - come gruppo “La Città” riteniamo sia necessario affrontare, in tempi brevi, un dibattito istituzionale sul progetto e, a tal fine, rivolgiamo un appello al Presidente Paolo de Luca affinché venga al più presto calendarizzato un consiglio monotematico”.