Paolo Siani: "Girerò per le case della nostra città, senza promettere cose impossibili"

"In questa campagna elettorale non prometterò mai cose impossibili da realizzare, ma solo quelle che si possono fare. Non sarò mai contro qualcuno, ma per le persone. E se da un candidato di altri schieramenti politici arriveranno buone proposte, sarò il primo a sostenerle". Così Paolo Siani, candidato a Napoli alla Camera da indipendente nelle liste del Partito Democratico, ha parlato del suo programma elettorale nel corso di un incontro a "Il Clubino" in via Luca Giordano al Vomero.

Grande sostegno dal mondo della società civile per il pediatra napoletano, che ha come obiettivo dichiarato un piano di azioni mirate per l'infanzia e l'adolescenza, in Campania e nel resto del Sud Italia. Proprio i bambini, dunque, a cui Siani ha dedicato tutta la sua vita professionale, saranno al centro del programma.

"In tanti hanno chiesto di incontrarmi e per questo motivo ho deciso che girerò per le case della nostra città, come ho fatto per oltre 35 anni da medico pediatra visitando i bambini, per ascoltare le persone", ha concluso Siani.