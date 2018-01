Paolo Siani: «Non mi candido a Torre Annunziata»

Il candidato del Pd, Paolo Siani ha detto no all'eventualità di una candidatura all'uninominale nel collegio che comprende anche Torre Annunziata. Già schierato come capolista da Matteo Renzi nel proporzionale, ha risposto con un “no” secco all'idea avanzata dai vertici locali dei “dem”. Varie le ragioni della sua scelta. In primo luogo per rispetto del fratello Giancarlo.

In qualche modo sentirebbe di sfruttare il suo nome nella città dove ha lavorato per anni. Poi perché la ritiene solo un'operazione di propaganda visto che non conosce il territorio e dal suo punto di vista i parlamentari devono avere un radicamento sul territorio che si candidano a rappresentare. Siani è quindi deciso a candidarsi basandosi sul proprio impegno civile dimostrato in questi anni e vuole dedicarsi principalmente a Napoli, città in cui opera, vive e conosce meglio di tutti.