Paola Nugnes espulsa dal gruppo del Movimento cinque stelle

La senatrice Paola Nugnes è stata espulsa dal gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle. La decisione è stata annunciata dal blog dei Cinque stelle, il “Blog delle stelle”, che ha spiegato le ragioni della scelta. Ad anticipare una sua possibile espulsione ci aveva pensato la stessa senatrice napoletana che aveva annunciato lo scorso 23 giugno, con un'intervista al Manifesto, di voler lasciare il Movimento e approdare al Gruppo misto.

Il post sul “Blog delle stelle”

“Oggi il capogruppo del MoVimento 5 Stelle Stefano Patuanelli - si legge nel post - ha comunicato al presidente del Senato e alla diretta interessata l’espulsione di Paola Nugnes dal gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato. Lo scorso 23 giugno, Paola Nugnes ha rilasciato una intervista al quotidiano 'il manifesto' in cui affermava – tra le altre cose – il Suo intendimento di lasciare il MoVimento 5 Stelle per passare al Gruppo Misto, a nostro avviso dovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha espresso ripetutamente la volontà di votare contro il provvedimento per tagliare il numero dei parlamentari”. Si conclude così con una stoccata la storia della “dissidente” napoletana all'interno del Movimento di cui non ha condiviso l'alleanza di governo con Salvini e le scelte di Luigi Di Maio.