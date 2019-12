Panini, il vicesindaco attacca la Regione: "De Luca insoddisfacente"

"La partecipata dei trasporti ha una tripla faccia: nei prossimi giorni, siamo fiduciosi, il giudice sbloccherà la situazione". Così Enrico Panini, vicesindaco di Napoli, ha parlato di Anm nella trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc.

Panini ha spiegato di treni e bus nuovi in arrivo, "tra i 150 e i 170 mezzi", spiega. "È dal 2000 che non vengono acquistati - ha raccontato - quindi abbiamo avuto delle difficoltà. È ora di cambiare misura, perché i cittadini napoletani devono essere messi nella condizione di essere fieri del loro trasporto pubblico".

"La vicenda del rischio fallimento - ha proseguito il vicesindaco - ha determinato una sorta di sospensione da cui adesso bisogna recuperare velocemente".

Per "Asìa da un lato c'è un'insoddisfazione profonda sulla gestione dei rifiuti - ha aggiunto - contemporaneamente abbiamo di fronte un'azienda con 15 anni di contratto, quindi c'è la necessità di mettere in atto forze concrete". "Si sta recuperando spazio e tonnellaggio - ha spiegato ancora il vicesindaco di Napoli - quindi massimo per domenica si recupererà tutto il tonnellaggio sulle strade e Icm ritornerà a funzionare. C'è poi un tema che riguarda gli impianti, altrimenti ogni volta si farà fronte ad un'emergenza. Come ha detto il sindaco, dopo l'Epifania saremo in grado di annunciare la squadra. Noi riteniamo che l'attuale quadro regionale, a partire dal Presidente, sia un quadro insoddisfacente". "C'è la volontà di ricostruire un profilo - ha concluso Panini - in grado di dare una svolta a una Regione che, attualmente, non ha la funzione di traino che le compete".