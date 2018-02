Elezioni, bagno di folla a Varcaturo per Palmira Fele

Un bagno di folla ieri per una delle tappe della campagna elettorale di Palmira Fele Schiano. L’Ammot Cafè a Marina di Varcaturo è stato letteralmente invaso, nonostante il maltempo, da migliaia di persone che sono accorse per incontrare ed ascoltare la candidata all’uninominale di Giugliano per il centrodestra.

“Ho sentito il calore e l’affetto di tutti - ha spiegato - è la dimostrazione che stiamo lavorando bene e con responsabilità. Sto incontrando tantissime persone e sto confrontandomi con tutte le realtà presenti sul territorio. La scelta di venire sul nostro litorale è dovuta proprio all’impegno che intendo prendere per questo luogo ormai dimenticato e, in sinergia con Comune e Regione, metteremo in campo tutte le strategie possibili per migliorare questo scempio e riportarlo agli antichi splendori”.

Presenti all’iniziativa anche il già ministro delle Politiche agricole Saverio Romano e il già viceministro dell’Economia e della finanza, Enrico Zanetti. “Si deve ripartire dalle eccellenze territoriali, dal nostro Made in Italy e tutelarlo con marchi che ne assicurano l’autenticità - ha spiegato Romano - Bisogna puntare sul Sud e sulle sue potenzialità. Palmira Fele ne è la più alta testimonianza e rappresenta al meglio i nostri valori".

Un Sud volano per l’economia di tutta Italia per Zanetti: “L’economia deve ripartire proprio da qui, bisogna sburocratizzare ed aiutare le piccole e medie imprese consentendo un miglioramento dal punto di vista sociale ed economico. Michele Schiano, che conosco da anni, da sempre si è speso per il suo territorio e rappresenta un valore aggiunto per la nostra candidata”.

Accanto a Palmira Fele, sul palco, immancabile Michele Schiano, consigliere regionale: “Palmira sta dimostrando giorno per giorno di essere la persona giusta al momento giusto. Ha la forza, il coraggio e la determinazione per portare avanti il nostro progetto. Lavoreremo con serietà e senso di responsabilità come abbiamo sempre fatto. Ora però dobbiamo invitare tutti a votare per Palmira Fele, ogni singolo voto è prezioso”.