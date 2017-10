De Luca: "Stanno sabotando l'Ospedale del Mare, non vogliono apra il pronto soccorso"

"Chi fa sabotaggio per non andare all’Ospedale del Mare si convinca che lo apriremo: se non a dicembre, per la questione dei concorsi, sarà a gennaio, ma lo apriremo": così il governatore Vincenzo De Luca, a margine del convegno, a Villa Doria d'Angri, organizzato dall’Università Parthenope sulla legge Gelli.

"Non riesco a mordermi la lingua – inizia l'invettiva il presidente della Campania – Porteremo lì le migliori professionalità. Così come il 118 lo spostiamo dal Cardarelli all’Ospedale del Mare: i sindacati hanno fatto una vertenza dicendo che non vogliono muoversi, ma decidiamo noi".

"La sanità non era un servizio di civiltà per i cittadini, ma un serbatoio di voti in campagna elettorale – l'analisi di De Luca – In questo sport si sono esercitati tutti: centro, destra e sinistra. Il mio governo regionale non risponde a logiche di partito, correnti o lobby: trattiamo i medici per le vite che salvano. È una condizione magica, si può pensare solo come lavorare al meglio, non come trovare protettori".