Coronavirus, de Magistris attacca: "Ordinanze regionali schizofreniche"

"Non se ne può più con questa schizofrenia di ordinanze. Il presidente del Consiglio domenica dice una cosa, tutti ascoltano e si preparano, noi sindaci riscaldiamo i motori, poi il lunedì arrivano i presidenti delle Regioni e cambiano". A dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, durante la trasmissione "Centocittà" in onda su RaiRadio1.

Il primo cittadino è critico sull'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca riguardante l'attività motoria in Regione: "Prima si dice che si può correre con la mascherina, poi fa un'ordinanza per dire che no, non si può correre con le mascherine".

"Se limiti gli orari non è che ci vuole uno scienziato a comprendere, che se dopo 2 mesi di reclusione in casa, limiti anche gli orari, è chiaro che le persone si concentreranno in quelle fasce orarie. Devo anche dire che in strada c'erano diverse persone, forse anche tante. Anche se ormai la mascherina la indossano tutti e i cittadini hanno anche compreso l'importanza delle distanze di sicurezza" conclude de Magistris.